Михаил Мудрик о положительном допинг-тесте: "Я не сделал ничего плохого"

Футболист лондонского "Челси" и сборной Украины Михаил Мудрик, который сдал положительный тест на допинг , впервые прокомментировал скандал по этому поводу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спортсмена в его Instagram-аккаунте .

Реакция Мудрика на его положительный допинг-тест

"Я подтверждаю, что получил сообщение о том, что образец, который я предоставил Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ", - написал Мудрик.

23-летний украинец добавил, что он "не нарушал никаких правил", и сейчас "тесно сотрудничает со своей командой, чтобы выяснить, как это могло произойти"

"Я знаю, что не сделал ничего плохого, и не теряю надежды, что вскоре вернусь на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но скажу, как только смогу", - подчеркнул Михаил.

Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Что говорят в "Челси"

В клубе украинца подтвердили, что в моче одного из самых дорогих футболистов Европы обнаружили запрещенное вещество.

"Все наши игроки, включая Мудрика, регулярно проходят эти тестирования. Михаил категорически подтвердил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что привело к неблагоприятному заключению допинг-теста. Это весь комментарий клуба", - говорится в заявлении на сайте лондонской команды.

Что нашли в крови Мудрика

По сообщениям британских СМИ, на мельдоний - запрещенное метаболическое вещество, подобное инсулину. Оно позволяет организму экономно использовать кислород, быстро восстанавливать энергию, лучше переносить физические нагрузки и с 2016 года находится в списке запрещенных Всемирным антидопинговым агентством.

В британской прессе отмечают, что мельдоний "часто используется спортсменами в Восточной Европе".

Если повторный анализ подтвердит наличие в организме Мудрика запрещенного вещества - ему грозит четырехлетняя дисквалификация и отстранение от всех спортивных соревнований.

Михаил Мудрик (фото: instagram.com/mmudryk10)

Добавим, что последний раз Михаил играл за "Челси" 28 ноября в победном для лондонцев матче Лиги конференций против "Гейнденхайма". Украинец даже отметился одним из двух голов. Уже на матч 1 декабря против "Астон Виллы" украинец не попал даже в заявку. Официальной причиной была названа "болезнь".

Мудрик перешел в "Челси" из донецкого "Шахтера" в январе 2023 года. В прошлом сезоне он сыграл за "аристократов" в 41 матче и отметился семью голами. В этом сезоне на счету Михаила три гола в 15 матчах. Все они были забиты в Лиге конференций.

Интересно, что в сентябре 2004 года румынский форвард "Челси" Адриан Муту был отстранен от футбола на семь месяцев после того, как он дал положительный результат на кокаин.

Тогда "аристократы" попрощались с игроком, расторгнув с ним трудовое соглашение из-за нарушения условий контракта. В итоге ФИФА обязала Муту выплатить "Челси" компенсацию в размере 12 миллионов евро, а еще позже Спортивный арбитражный суд увеличил штраф до 17,17 миллиона евро.