С кем будет боксировать Усик: топ-5 соперников, которых стоит ждать

Усик после Дюбуа: что дальше

Украинский боксер Александр Усик в последний раз выходил на ринг 19 июля 2025 года. Тогда он провел свой реванш против Даниэля Дюбуа, который на тот момент был действующим обладателем титула Международной боксерской федерации (IBF).

Усик не оставил сомнений относительно своей доминации: он одержал убедительную победу нокаутом в пятом раунде. Этот результат окончательно закрепил за украинцем звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Несмотря на его безоговорочный успех, дальнейшие карьерные планы чемпиона остаются предметом дискуссий.

Поскольку Усик удерживает все главные пояса, он обязан проводить их обязательную защиту, что значительно усложняет выбор следующих соперников. Однако, на 2025 год боксер не планирует объявлять о завершении карьеры.

1. Джозеф Паркер - обязательный претендент WBO

33-летний новозеландец с рекордом 36-3, 24 КО является главным кандидатом на следующий бой. Паркер одержал победы над Деонтеем Уайлдером, Чжаном Чжилеем и Мартином Баколе, что подтверждает его статус обязательного претендента.

Однако организовать поединок с Усиком не удалось из-за отдыха и восстановления украинца после травмы спины. Кроме того, Джозеф осенью 2025 года проведет бой против Фабио Уордли, который может повлиять на дальнейшие планы чемпиона.

2. Фабио Уордли - опасный британский претендент

30-летний боксер владеет временным поясом WBA и продемонстрировал эффективную силу в ринге, включая нокауты Дэвида Аделее и Фрейзера Кларка. Если Уордли победит Паркера, его встреча с Усиком может стать реальной.

Эксперты отмечают, что его стиль ведения боя и способность к нокауту делают его потенциально опасным соперником даже для абсолютного чемпиона.

3. Агит Кабаел - претендент по линии WBC

33-летний немец с рекордом 26-0, 18 КО пока не может опередить Паркера в очереди на титул, но остается в топ-претендентах. Кабаел запланировал поединок с боксером из топ-10 хевивейта зимой 2026 года в Германии, а трансляцию обеспечит DAZN.

Аналитики отмечают, что сильная работа Кабаела по туловищу может стать критическим фактором в противостоянии с Усиком, для которого эта зона считается наиболее уязвимой.

4. Тайсон Фьюри - возможный реванш

37-летний британский боксер с рекордом 34-2-1, 24 КО может снова встретиться с Усиком в Саудовской Аравии. Глава Генерального управления по вопросам развлечений Турки Аль аш-Шейх готов организовать третий бой.

Однако сам Фьюри сомневается в возвращении в ринг, а поклонники прошлых боев помнят два поражения Тайсона от украинца. Все же финансовый аспект может изменить ситуацию и сделать реванш реальным.

5. Джейк Пол - вызов с коммерческой составляющей

28-летний американский боксер и блогер с рекордом 12-1, 7 КО уже заявлял о желании драться с Усиком.

Хотя спортивно шансы Джейка на победу минимальны, поединок может стать привлекательным с финансовой точки зрения или состояться в формате смешанных единоборств.

Усик в ответ отметил: "Хороший план. Однако я здесь не ради 5-го места - только 1-го. Вскоре переверну страницу бокса, а после этого буду ждать тебя в клетке".