ua en ru
Ср, 24 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Посмотрим, есть ли у тебя яйца": Усик ответил Джейку Полу на вызов в ММА

Среда 24 сентября 2025 15:12
UA EN RU
"Посмотрим, есть ли у тебя яйца": Усик ответил Джейку Полу на вызов в ММА Александр Усик (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Украинский абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик ответил на вызов американского блогера и бойца Джейка Пола.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт блогера в соцсети X (Twitter).

Усик ответил Полу

В соцсети X Джейк Пол поделился списком целей на ближайшие 5 лет, где среди пунктов было и "победить Усика". Чемпион ответил резко и уверенно.

"Отличный план, Джейк, но я не буду на пятом месте, только на первом. Я скоро закрою свой раздел в боксе и после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца или это просто хайп", - написал Усик.

Бой Усика с Полом в ММА становится реальной интригой

19 июля на стадионе "Уэмбли" Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа в пятом раунде.

После боя на ринг поднялся Джейк Пол, который бросил вызов украинцу, предложив провести бой по правилам ММА.

Между спортсменами уже состоялась дуэль взглядов на ринге, а видео этой встречи быстро разлетелось по соцсетям.

Поединок Усика и Пола в ММА еще не подтвержден официально, однако интерес к возможной встрече между звездой бокса и шоуменом-бойцом уже большой и может стать сенсационным событием в мире боевых видов спорта.

Ранее мы рассказали, как Александр Усик оценил бой Кроуфорд - Альварес.

Также читайте, как Сергей Богачук во второй раз проиграл Брэндону Адамсу.

Кроме того, украинский боксер Тарас Шелестюк объявил о дате следующего боя.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Усик Бокс
Новости
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Украинский дрон "Толока" может разгромить Крымский мост и порты РФ, - Forbes
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"