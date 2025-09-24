"Посмотрим, есть ли у тебя яйца": Усик ответил Джейку Полу на вызов в ММА
Украинский абсолютный чемпион мира в хевивейте Александр Усик ответил на вызов американского блогера и бойца Джейка Пола.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт блогера в соцсети X (Twitter).
Усик ответил Полу
В соцсети X Джейк Пол поделился списком целей на ближайшие 5 лет, где среди пунктов было и "победить Усика". Чемпион ответил резко и уверенно.
"Отличный план, Джейк, но я не буду на пятом месте, только на первом. Я скоро закрою свой раздел в боксе и после этого буду ждать тебя в клетке. Посмотрим, есть ли у тебя яйца или это просто хайп", - написал Усик.
Бой Усика с Полом в ММА становится реальной интригой
19 июля на стадионе "Уэмбли" Усик одержал победу нокаутом над британцем Даниэлем Дюбуа в пятом раунде.
После боя на ринг поднялся Джейк Пол, который бросил вызов украинцу, предложив провести бой по правилам ММА.
Между спортсменами уже состоялась дуэль взглядов на ринге, а видео этой встречи быстро разлетелось по соцсетям.
Поздравляю одного из величайших тяжеловесов всех времен @usykaa с огромной победой. Я тебя очень уважаю. Теперь сделаем матч ММА для мира @MostVpromotions pic.twitter.com/1MgsKyG13z- Джейк Пол (@jakepaul) 19 июля 2025 г.
Поединок Усика и Пола в ММА еще не подтвержден официально, однако интерес к возможной встрече между звездой бокса и шоуменом-бойцом уже большой и может стать сенсационным событием в мире боевых видов спорта.
