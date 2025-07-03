Фьюри вызвал Усика на трилогию: где и когда должен состояться бой
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой обладателя титулов WBC, WBO и WBA Александра Усика. Британец указал точные место боя и дату.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британского боксера.
Когда и где должен состояться бой
Фьюри объявил о намерении вернуться в ринг ради третьего боя против Александра Усика. Британец предложил провести поединок 18 апреля 2026 года на лондонском "Уэмбли".
"18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия", - написал Фьюри в соцсети, добавив фото с Усиком.
Боксер уже ранее заявлял, что готов вернуться в ринг только ради реванша с украинцем. Его промоутер Франк Уоррен также подтвердил, что "охота на кролика" начинается, имея в виду Усика.
История противостояния Усика и Фьюри
В мае 2024 года украинец одержал победу раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира.
В декабре того же года Усик во второй раз победил Фьюри - на этот раз единогласным решением судей.
Фьюри не согласен с результатом второго поединка. По его словам, он пересматривал бой более 200 раз и считает, что одержал убедительную победу.
После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, однако сейчас, похоже, решил вернуться ради трилогии с украинским чемпионом.
Тем временем Усик продолжает подготовку к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
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