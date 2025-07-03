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Фьюри вызвал Усика на трилогию: где и когда должен состояться бой

Лондон, Четверг 03 июля 2025 11:18
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Фьюри вызвал Усика на трилогию: где и когда должен состояться бой Фото: Встретятся ли Фьюри с Усиком в третий раз? (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри вызвал на третий бой обладателя титулов WBC, WBO и WBA Александра Усика. Британец указал точные место боя и дату.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на личный Instagram британского боксера.

Когда и где должен состояться бой

Фьюри объявил о намерении вернуться в ринг ради третьего боя против Александра Усика. Британец предложил провести поединок 18 апреля 2026 года на лондонском "Уэмбли".

"18 апреля 2026 года, стадион "Уэмбли", трилогия", - написал Фьюри в соцсети, добавив фото с Усиком.

Боксер уже ранее заявлял, что готов вернуться в ринг только ради реванша с украинцем. Его промоутер Франк Уоррен также подтвердил, что "охота на кролика" начинается, имея в виду Усика.

Фьюри вызвал Усика на трилогию: где и когда должен состояться бой

История противостояния Усика и Фьюри

В мае 2024 года украинец одержал победу раздельным решением судей, став абсолютным чемпионом мира.

В декабре того же года Усик во второй раз победил Фьюри - на этот раз единогласным решением судей.

Фьюри не согласен с результатом второго поединка. По его словам, он пересматривал бой более 200 раз и считает, что одержал убедительную победу.

После второго поражения британец объявил о завершении карьеры, однако сейчас, похоже, решил вернуться ради трилогии с украинским чемпионом.

Тем временем Усик продолжает подготовку к реваншу с Даниэлем Дюбуа, который состоится в субботу, 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Ранее мы сообщили, как можно будет смотреть супербой Усик - Дюбуа 2 в Украине.

Также рассказали о неожиданном отказе украинца участвовать в андеркарде боксерского шоу на "Уэмбли".

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Бокс Александр Усик Тайсон Фьюри
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