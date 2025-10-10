З ким боксуватиме Усик: топ-5 суперників, яких варто чекати

Усик після Дюбуа: що далі

Український боксер Олександр Усик востаннє виходив на ринг 19 липня 2025 року. Тоді він провів свій реванш проти Даніеля Дюбуа, який на той момент був чинним власником титулу Міжнародної боксерської федерації (IBF).

Усик не залишив сумнівів щодо своєї домінації: він здобув переконливу перемогу нокаутом у п’ятому раунді. Цей результат остаточно закріпив за українцем звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Незважаючи на його беззаперечний успіх, подальші кар'єрні плани чемпіона залишаються предметом дискусій.

Оскільки Усик утримує всі головні пояси, він зобов'язаний проводити їхній обов'язковий захист, що значно ускладнює вибір наступних суперників. Однак, на 2025 рік боксер не планує оголошувати про завершення кар'єри.

1. Джозеф Паркер - обов’язковий претендент WBO

33-річний новозеландець з рекордом 36-3, 24 КО є головним кандидатом на наступний бій. Паркер здобув перемоги над Деонтеєм Вайлдером, Чжаном Чжилеєм та Мартіном Баколе, що підтверджує його статус обов’язкового претендента.

Однак організувати поєдинок з Усиком не вдалося через відпочинок та відновлення українця після травми спини. Крім того, Джозеф восени 2025 року проведе бій проти Фабіо Вордлі, який може вплинути на подальші плани чемпіона.

2. Фабіо Вордлі - небезпечний британський претендент

30-річний боксер володіє тимчасовим поясом WBA і продемонстрував ефективну силу в ринзі, включно з нокаутами Девіда Аделеє та Фрейзера Кларка. Якщо Вордлі переможе Паркера, його зустріч з Усиком може стати реальною.

Експерти відзначають, що його стиль ведення бою і здатність до нокауту роблять його потенційно небезпечним суперником навіть для абсолютного чемпіона.

3. Агіт Кабаєл - претендент за лінією WBC

33-річний німець з рекордом 26-0, 18 КО наразі не може випередити Паркера у черзі на титул, але лишається у топ-претендентах. Кабаєл запланував поєдинок з боксером із топ-10 хевівейту взимку 2026 року у Німеччині, а трансляцію забезпечить DAZN.

Аналітики відзначають, що сильна робота Кабаєла по тулубу може стати критичним фактором у протистоянні з Усиком, для якого ця зона вважається найбільш вразливою.

4. Тайсон Ф’юрі - можливий реванш

37-річний британський боксер з рекордом 34-2-1, 24 КО може знову зустрітися з Усиком у Саудівській Аравії. Голова Генерального управління з питань розваг Туркі Аль аш-Шейх готовий організувати третій бій.

Проте сам Ф’юрі сумнівається у поверненні до рингу, а прихильники минулих боїв пам’ятають дві поразки Тайсона від українця. Все ж фінансовий аспект може змінити ситуацію та зробити реванш реальним.

5. Джейк Пол - виклик із комерційною складовою

28-річний американський боксер та блогер із рекордом 12-1, 7 КО вже заявляв про бажання битися з Усиком.

Хоча спортивно шанси Джейка на перемогу мінімальні, поєдинок може стати привабливим з фінансової точки зору або відбутися у форматі змішаних єдиноборств.

Усик у відповідь зазначив: "Гарний план. Проте я тут не заради 5-го місця – лише 1-го. Незабаром перегорну сторінку боксу, а після цього чекатиму на тебе в клітці".