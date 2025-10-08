"Именно так делали настоящие чемпионы": бывший менеджер Кличко дал совет Усику

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик достиг вершины мирового бокса. Теперь, по мнению бывшего менеджера братьев Кличко Бернда Бенте, украинцу стоит задуматься над продолжением карьеры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на World Boxing News .

"Он уже сделал все, что мог"

В комментарии изданию World Boxing News эксперт и бывший руководитель Klitschko Management Group Бернд Бенте заявил, что Усик достиг в спорте максимума, поэтому может последовать примеру легенд.

"Я хотел бы видеть, как великий человек и чемпион Александр Усик завершает карьеру как действующий чемпион, как это сделали Рокки Марчиано, Леннокс Льюис и Виталий Кличко до него. Он даже мог бы стать вторым чемпионом в тяжелом весе после Марчиано, который уйдет непобежденным", - сказал Бенте.

По его мнению, завершение карьеры на вершине станет символом величия Усика и примером для будущих поколений боксеров.

Подобной позиции придерживается и бывший чемпион мира Леннокс Льюис, который также посоветовал украинцу уйти из бокса в статусе чемпиона.

Британец добавил, что Усик уже доказал все, что нужно, и теперь может передать свои знания молодому поколению спортсменов.

Успехи украинца

Последний поединок Усика, в котором он нокаутировал Даниэля Дюбуа и вернул титул IBF, стал одним из самых успешных в его карьере - как в спортивном, так и в коммерческом смысле.

"Распроданный "Уэмбли" и великолепные продажи PPV показали, что бой имел полный успех. Усик продемонстрировал потрясающую форму", - подчеркнул Бенте.

По мнению эксперта, украинец уже обеспечил себе место среди лучших тяжеловесов всех времен. В собственном рейтинге Бенте поставил Усика на седьмое место - после Мухаммеда Али, Джо Луиса, Леннокса Льюиса, Рокки Марчиано, Джорджа Формана и Эвандера Холифилда.

"Уйти чемпионом - высшая честь"

"Он уже достиг всего. Правильный путь сейчас - уйти, пока еще на вершине. Так делали настоящие чемпионы - Марчиано, Льюис, Виталий Кличко. Это и есть настоящее наследие, которое останется навсегда", - подытожил Бенте.