Ісландія - Україна: ключовий матч відбору ЧС-2026, який для нас може все змінити

Сьогодні, 10 жовтня, збірна України проведе надважливий матч кваліфікації чемпіонату світу-2026 проти Ісландії. Поєдинок у Рейк’явіку може стати вирішальним у боротьбі команди Сергія Реброва за вихід до плейоф відбору.

Де і коли дивитися матч збірної України - підкаже РБК-Україна .

Ключовий матч за друге місце

Підопічні Сергія Реброва продовжують боротьбу за вихід на світову першість, яка пройде в Канаді, США та Мексиці. Після двох стартових турів Україна має лише одне очко - нічия 1:1 з Азербайджаном і поразка 0:2 від Франції.

Натомість Ісландія здобула три очки, розгромивши азербайджанців 5:0, але поступилася французам 1:2.

Кадрові втрати

Збірна України не зможе розраховувати на кількох ключових гравців. Через травми матч пропустять Віктор Циганков, Олександр Зінченко, Олександр Зубков, а також Олександр Тимчик. Крім того, у поєдинку не зіграє Єгор Ярмолюк.

У складі Ісландії серйозних втрат немає.

Коментарі тренерів збірних

Головний тренер Ісландії Арнар Гуннлаугссон відзначив силу гри суперника.

"У збірної України багато талановитих гравців, які виступають на найвищому рівні. Ми поважаємо цю команду і спробуємо скористатися її поточною формою", - додав Гуннлаугссон.

Наставник українців Сергій Ребров наголосив на важливості настрою команди.

"Потрібно показати більш агресивну гру, ніж у матчі з Азербайджаном. Хлопці хочуть реабілітуватися, і я вірю, що завтра ми побачимо зовсім іншу збірну України", - наголосив тренер.

Орієнтовні склади команд

Ісландія: Олаффсон, Паллсон, Ігнассон, Гретарссон, Еллертссон, Тордарссон, Йоханессон, Гудмундссон, Харальдссон, Торстйссон, Гудйонссон.

Україна: Трубін, Конопля, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Калюжний, Судаков, Шапаренко, Волошин, Ванат, Гуцуляк.

Де і коли дивитися матч

Матч Ісландія - Україна відбудеться у четвер, 10 жовтня, у столиці Ісландії Рейк’явіку на стадіоні "Лейгардальсведлюр". Початок гри о 21:45 за київським часом. Судитиме гру бригада арбітрів із Німеччини на чолі зі Свеном Яблонскі.

Пряму трансляцію покаже платформа Megogo, а також телеканал Megogo Спорт у мережі T2 та у пакетах найбільших кабельних операторів України.