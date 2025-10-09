ua en ru
Салах установил исторический рекорд и вывел Египет на ЧМ-2026 (видео)

Четверг 09 октября 2025 09:31
Салах установил исторический рекорд и вывел Египет на ЧМ-2026 (видео) Фото: Салах и партнеры празднуют выход на мундиаль (x.com/EgyptNT_EN)
Автор: Андрей Костенко

Сборная Египта стала третьей командой из Африки, которая вышла в финальную часть чемпионата мира-2026 по футболу. Путевку добыли благодаря дублю Мохамеда Салаха, который попутно установил рекорд Африки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Решающий разгром

Сборная Египта стала недосягаемой для соперников по группе А африканской квалификации после разгромной победы над соперниками из Джибути - 3:0. Поединок был номинально домашним для Джибути, хоть и проходил в марокканской Касабланке.

Счет уже на 8-й минуте открыл Ибрагим Адель, выступающий в ОАЭ за "Аль-Джазиру". Салах свой первый гол забил на 14-минуте, а на 84-й оформил дубль.

Благодаря победе египтяне набрали 23 очка и сохранили отрыв в пять пунктов от ближайшего преследователя - Буркина-Фасо за тур до финиша. Таким образом Египет гарантировал себе прямой выход в финальную часть ЧМ-2026.

Мохамед Салах (фото: (x.com/EgyptNT_EN)

Рекорд Салаха

Голы форварда английского "Ливерпуля" стали для него 19-м и 20-м в рамках африканской квалификации за историю. Таким образом он превзошел достижения ивуарийца Дидье Дрогба и алжирца Ислама Слимани на счету которых по 18 мячей.

33-летнему нападающему для достижения этого рекорда понадобилось лишь 29 матчей. Кроме того, в активе Салаха - 12 результативных передач.

Четвертый успех Египта

Сборная Египта стала третьей командой из Африки, которая пробилась на чемпионат мира в США, Мексике и Канаде. До этого путевки на мировое первенство досрочно получили Марокко и Тунис.

Для египтян это четвертый в истории выход в финальную часть ЧМ. Ранее команда была представлена на мундиалях 1934, 1990 и 2018 годов. В финалах она ни разу не выходила из группы.

Кто уже вышел на ЧМ-2026

Египтяне стали уже 19-м участником предстоящего чемпионата мира, в котором впервые примут участие 48 сборных.

Полный список известных участников ЧМ-2026:

Африка (3/9): Марокко, Тунис, Египет.

Азия (6/8): Япония, Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Австралия

Южная Америка (6/6): Аргентина, Бразилия, Уругвай, Эквадор, Колумбия, Парагвай

Северная Америка (3/6): США, Канада, Мексика

Океания (1/1): Новая Зеландия

Европа (0/16): -

Победители плей-офф (0/2): -

