Сборная Украины вышла на Евро-2024 с роскошным камбэком против Исландии

Национальная команда Украины одержала волевую победу над сборной Исландии в финале плей-офф квалификации перед чемпионатом Европы 2024 года.

Евро-2024, квалификация, плей-офф, путь B, финал

Украина – Исландия – 2:1

Голы: Цыганков, 54, Мудрик, 84 – А. Гудмундссон, 30

Первые минуты задали тон противостоянию. Сначала инициативой завладели подопечные Сергея Реброва, затем – островитяне взяли мяч под контроль. На момент Торстейнссона на 14-й минуте, с выстрелом которого справился Лунин, мгновенно ответил Миколенко – мимо ворот.

Отвечать атакой на атаку команды продолжили и дальше. Полувозможность не использовал Малиновский, издалека пробивший рядом с ближней штангой рамки Вальдимарссона. Зато его одноклубник Альберт Гудмундссон своим шансом воспользовался. Он расшатал редуты украинцев в полукруге штрафной и левой мастерски пробил в угол – 0:1.

Ребров на пропущенный мяч отреагировал мгновенно, отправив разминаться Михайличенко, Довбика, Ваната и других. Впрочем, отыграться попытались основные исполнители. Удар Судакова голкипер перевел на угловой, а Забарный после стандарта пробил в руки Вальдимарссону.

Второй раз подряд героем едва не стал Яремчук. На 39-й минуте форвард сборной Украины с нескольких метров замкнул прострел Цыганкова. Однако ассистент оказался в офсайде, когда Судаков отправлял ему мяч из глубины. Гол перед перерывом судейская бригада отменила.

Пауза между таймами не сбила пыл украинцев. Со старта второй 45-минутки команда Реброва провела серию острых атак владений исландцев. Однако забили "сине-желтые", когда номинальные гости попытались огрызнуться. После перехвата Судаков радиоуправляемой передачей нашел Цыганкова справа, а тот сместился в центр и классно уложил в нижний угол.

Гол добавил сборной Украины уверенности. Наши ребята полностью захватили инициативу и заставили Исландию сосредоточиться на обороне собственных владений. Возникали и новые возможности забить. Яремчук из пределов штрафной попал в сетку с внешней стороны после передачи Зинченко. Далее Вальдимарссон из-под перекладины вытащил удар Судакова со штрафного. А Миколенко в роли центрфорварда пробил мимо ворот после передачи из глубины.

Исландская сборная огрызнулась на 77-й минуте. Торстейнссон с линии штрафной коварно пробил под перекладину, но Лунин перевел мяч на угловой. После стандарта Гаральдссон отправил сферу на трибуны. А вот А. Гудмундссон несколько минут спустя откровенно простил "сине-желтых", пробив мимо ворот после ошибки Забарного.

Счастливая кульминация наступила на 84-й минуте. Цыганков на входе в штрафную отпасовал Судакову, а тот сбросил ближе к центру под удар Мудрику. Легионер из чемпионата Англии зряче пробил в дальний угол и вывел сборную Украины вперед – 2:1!

Нервные для болельщиков финальные минуты "сине-желтые" отыграли уверенно. Отодвинули ход событий подальше от собственной половины, зарабатывали стандарты, технично держали мяч под контролем. В конце концов, арбитр Тюрпен зафиксировал победу команды Реброва и констатировал выход сборной Украины на четвертый чемпионат Европы подряд! Там ее соперниками будут команды Бельгии, Словакии и Румынии.