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Позиція України по "формулі Штайнмайєра" порушує угоди, - Кремль

Новини » Політика    19.09.2019 - 13:48
Позиція України по "формулі Штайнмайєра" порушує угоди, - Кремль
Фото: Дмитро Пєсков (flickr.com/Алексей М)

У Кремлі відреагували на підсумки переговорів у Мінську

Умови української сторони щодо імплементації "формули Штайнмайєра" суперечать раніше досягнутим домовленостям. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передають російські ЗМІ.

За його словами, висунення умов з української сторони не сприяє швидкому просуванню діалогу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

"Формула Штайнмайєра не була чимось обумовлена, відповідно висунення умов - це нова позиція для всіх країн, які раніше декларували свою згоду з цією формулою. Це нове явище, яке було озвучено. Поки важко сказати, наскільки це може вплинути на перспективи подальшого розвитку ситуації... поки ми можемо констатувати, що це не вкладається в рамки домовленостей", - заявив Пєсков.

Він також додав, що роботу в цьому напрямку слід продовжувати.

Нагадаємо, вчора на зустрічі контактної групи в Мінську українська сторона відмовилася письмово закріплювати так звану "формулу Штайнмайєра". Зокрема, делегація з Києва наполягала на передачі контролю над ділянкою кордону з Росії, а також на роззброєнні незаконних формувань перед проведенням місцевих виборів на окупованому Донбасі.

У той же час міністр закордонних справ україни Вадим Пристайко заявляв, що "формула Штайнмайєра" офіційно була погоджена з українською владою, зокрема, Міністерством закордонних справ на зустрічі радників лідерів країн нормандського формату 2 вересня в Берліні.

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Новини України Російська ФедераціяДонбасформула Штайнмаєра
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