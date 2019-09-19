Суд відпустив Єфремова під особисте зобов'язання

Фото: Олександр Євремов (РБК-Україна)

Суд змінив міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Старобільський районний суд Луганської області скасував домашній арешт екс-голови фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, який звинувачується в державній зраді і організації захоплення Луганської ОДА. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив адвокат Олександра Евремова Олександр Мельников.

Так, суд розглянув питання про зміну запобіжного заходу підозрюваному. Захист клопоче про скасування будь-яких заходів. Проте суд не задовольнив вимогу адвокатів.

"Суд вирішив змінити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту на запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Термін два місяці. Якщо я не помиляюся, до 16 листопада", - розповів Мельников.

Зазначимо, Олександра Єфремова підозрюють у злочинах за ч. 3 ст.110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, що призвело до загибелі людей), ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 і ч. 5 ст. 27 (співучасть у злочині), ст. 341 (захоплення державних або громадських будівель чи споруд) ККУ.

Нагадаємо, 24 липня колишній голова фракції Партії регіонів у Верховній раді України Олександр Єфремов залишив слідчий ізолятор. Єфремов вийшов з старобільського СІЗО в Луганській області. Також повідомляється, що він з адвокатом залишив територію ізолятора у супроводі представників правоохоронних органів.

РБК-Україна повідомляло, що Київський апеляційний суд звільнив Єфремова з-під варти. Зокрема, суд вирішив змінити йому запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт.