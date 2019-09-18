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У Росії заявили про відмову України підписати "формулу Штайнмайєра"

Новини » Політика    18.09.2019 - 16:07
У Росії заявили про відмову України підписати "формулу Штайнмайєра"
Фото: представник України в контактній групі Леонід Кучма (РБК-Україна)

Україна в контактній групі з Донбасу відмовилася від "формули Штайнмайєра"

Українська сторона контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі відмовилася письмово закріплювати так звану "формулу Штайнмайєра". Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на своїх представників у контактній групі.

Повідомляється, що на зустрічі контактної групи в Мінську делегація України відмовилася закріплювати на папері "формулу Штайнмайєра", так як цей документ не передбачений мінським комплексом заходів. Також повідомляється, що Україна наполягає на передачі контролю над ділянкою кордону з Росії, а також на роззброєнні незаконних формувань.

"Лише після цього Київ пропонує провести вибори", - цитують російські ЗМІ джерела в контактній групі.

Нагадаємо, раніше голова ОБСЄ та міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак вважає "формулу Штайнмайєра" найбільш доречною для виконання домовленостей мінських.

У той же час він підкреслив, що на сьогодні немає умов для проведення виборів на окупованому Донбасі.

"Формула Штайнмайєра" передбачає, що Україна повинна прийняти закон про проведення виборів на території ОРДЛО, потім проводяться вибори, після чого ОБСЄ робить висновок про те, чи відповідали вони європейським стандартам. Після цього на постійній основі набуває чинності особливий статус.

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