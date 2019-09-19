Тристоронні переговори щодо газу завершилися

Фото: переговори по газу (twitter.com/MinenergoGov)

Після переговорів по газу очікується брифінг

У Брюсселі завершилися тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, переговори тривали близько 40 хвилин. Орієнтовно о 18:00 за Києвом очікується брифінг за підсумками консультацій.

Основною темою переговорів мало стати продовження контракту на транзит газу з Російської Федерації в Європу по українській ГТС після 2019 року. Чинна десятирічна угода закінчується в кінці 2019.

Нагадаємо, за словами міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля, Україна планувала запропонувати Росії транзитний контракт на 10 років. Згідно з цим контрактом, Україна зможе прокачувати щорічно 60 млрд кубометрів газу з можливістю збільшення ще на 30 млрд.

У той же час спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер впевнений, Російська Федерація і надалі буде використовувати питання транзиту газу для тиску на Україну. На його думку, завдяки відмові від прямої закупівлі російського газу Київ посилив свої сьогоднішні позиції.

