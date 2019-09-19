ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Тристоронні переговори щодо газу завершилися

Новини » Енергетика    19.09.2019 - 17:36
Тристоронні переговори щодо газу завершилися
Фото: переговори по газу (twitter.com/MinenergoGov)

Після переговорів по газу очікується брифінг

У Брюсселі завершилися тристоронні переговори по газу з участю України, Російської Федерації та Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна.

Відзначимо, переговори тривали близько 40 хвилин. Орієнтовно о 18:00 за Києвом очікується брифінг за підсумками консультацій.

Основною темою переговорів мало стати продовження контракту на транзит газу з Російської Федерації в Європу по українській ГТС після 2019 року. Чинна десятирічна угода закінчується в кінці 2019.

Нагадаємо, за словами міністра енергетики і навколишнього середовища Олексія Оржеля, Україна планувала запропонувати Росії транзитний контракт на 10 років. Згідно з цим контрактом, Україна зможе прокачувати щорічно 60 млрд кубометрів газу з можливістю збільшення ще на 30 млрд.

У той же час спецпредставник Держдепу США по Україні Курт Волкер впевнений, Російська Федерація і надалі буде використовувати питання транзиту газу для тиску на Україну. На його думку, завдяки відмові від прямої закупівлі російського газу Київ посилив свої сьогоднішні позиції.

У Єврокомісії відреагували на рішення Кабміну по анбандлінгу "Нафтогазу"
Новини України ЕвросоюзРосійська Федераціяпереговоригаз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся