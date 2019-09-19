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НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети

Новини » Економіка    19.09.2019 - 11:13
НБУ починає вилучення з обігу ще однієї монети
Фото: монета 25 коп (wikimedia.org)

З 1 жовтня монети номіналом 25 копійок будуть поступово вилучатися

Національний банк з 1 жовтня 2019 року почне поступове вилучення з обігу монети номіналом 25 копійок. Про це на брифінгу сказав заступник глави НБУ Сергій Холод.

Як зазначив Холод, на відміну від монет 1, 2 і 5 копійок, монети номіналом 25 копійок поки залишатимуться в обігу і ними можна буде розраховуватися.

"Але ті монети номіналом 25 копійок, які будуть потрапляти в банки, не будуть повертатися назад в обіг і поступово їх буде ставати все менше", - скзав він.

Прес-брифінг щодо вилучення з обігу монет номіналом 1,2 та 5 копійок

Опубліковано Національний банк України Четвер, 19 вересня 2019 р.

Нагадаємо, дрібні монети 1, 2 і 5 копійок перестануть бути платіжним засобом в Україні з 1 жовтня 2019 року. З цієї дати монети не будуть приймати під час розрахунків за товари та послуги, а НБУ почне вилучати ці монети з готівкового обігу. В той же час громадяни зможуть без обмежень і безкоштовно обміняти ці монети на монети та банкноти інших номіналів протягом наступних трьох років.

За даними НБУ, у готівковому обігу в Україні на 1 липня 2019 року перебувало готівки на загальну суму 393,8 млрд грн, в тому числі банкнот - 391,3 млрд грн (2,8 млрд штук) і монет - 2,4 млрд грн (13,2 млрд шт.).

Найбільше за кількістю в готівковому обороті України знаходиться банкнот номіналом 200 гривень і розмінних монет номіналом 10 копійок (23% та 29% відповідно). Середня кількість банкнот на одного українця становила 67 штук, а монет різних номіналів (розмінних і обігових) - 314 штук.

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