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В Україні завтра очікуються перші заморозки

Новини » Суспільство    19.09.2019 - 12:11
В Україні завтра очікуються перші заморозки
Ілюстративне фото (pixabay com.jpg)

Ймовірні заморозки 0-3 градуси

Погода в Україні у п'ятницю, 20 вересня, буде прохолодною з можливими опадами майже на всій території України, вночі очікується до +3. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на синоптика Наталку Діденко в Facebook.

За словами синоптика, п`ятниця в Україні обіцяє дощ та холодну погоду, в західних областях - ще й із штормовим вітром.

"У більшості областей України 20-го вересня очікуються періодичні дощі, на високогір`ї Карпат із мокрим снігом", - йдеться у повідомленні.

Температура повітря найближчої ночі коливатиметься в межах +3+8 градусів.
Найближчої ночі та у ніч на суботу на заході, півночі, у центрі та на сході України місцями ймовірні заморозки 0-3 градуси. Заморозки найбільш вірогідні при проясненнях.

Також Вітер в Україні буде північно-західного напрямку, 5-12 м/с, а в західній частині України можливі штормові пориви до 15-20 м/с.

У Києві п`ятниця очікується хмарною, із дощем та низькою температурою повітря, близько +12+13 градусів. Сьогодні ввечері та найближчої ночі похолодає до +7+9 градусів. А в ніч на суботу у Києві стане холодніше аж до +3+4 градусів. Тому на околицях, при проясненнях, можливі заморозки 0-3 градуси.

В Україні завтра очікуються перші заморозки

Фото: похолодання в Україні 20 вересня

Нагадаємо, раніше в Українському Гідрометцентрі попередили про погіршення погоди в другій половині вересня і прихід заморозків у центральні області та Карпати. Заморозки можливі у гірських районах, а також місцями в Чернігівській, Сумській, Черкаській та Кіровоградській областях.

Як повідомляє РБК-Україна, вчора вранці у Карпатах випав сніг. Наголошується, що на горі Піп Іван Чорногірський було хмарно, пориви вітру 5-6 м/с. Крім того, температура повітря впала до 0.

У Києві завтра похолодає до +6 В Україні очікується похолодання та дощі
Новини України Гідрометцентр
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