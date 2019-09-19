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Поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Києві

Новини » Надзвичайні події    19.09.2019 - 18:20
Поліція перевіряє інформацію про масове мінування у Києві
Ілюстративне фото (dsns.gov.ua)

Повідомлення про замінування надійшло на почту СБУ

Поліція перевіряє повідомлення про замінування кількох мостів, пологових будинків та торгівельних центрів у Києві. Про це РБК-Україна повідомили у Національній поліції.

Як повідомляється, повідомлення надійшло на почту Служби безпеки України.

"Повідомлення надійшло на електронну адресу Служби безпеки України. Наразі ця інформація перевіряється. Працюють вибухотехніки та кінологи. Кількість об'єктів велика, точно не можемо назвати кількість", - заявили в поліції.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у середу, 18 вересня, перекрили міст Метро через загрозу вибуху. Чоловік погрожував підірвати міст. Ним виявився 42-річний виходець із Криму, колишній службовець батальйону забезпечення Сил спеціальних операцій Олексій Белько.

Для затримання чоловіка було залучено патрульних, кінологів зі службовими собаками, спецназ і фахівців вибухотехнічної служби. Слідчі столичної поліції кваліфікували інцидент як підготовку до терористичного акту.

Рух на мосту було повністю перекрито в обох напрямках, а також було зупинено рух від станції метро "Дніпро" до станції "Лісова".

Після декількох годин чоловік сам здався спецпризначенцям. Також до кінця дня було відновлено рух на мосту та метрополітену.

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