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Підсумки дня: 8 квітня

Новини » Інше    08.04.2019 - 18:29

Підсумки дня: 8 квітня

• Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня

• Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з Україною після завершення президентських виборів 2019

• Колишній співвласник "ПриватБанка" Ігор Коломойський хотів би отримати компенсацію за капітал, який нібито перебував у банку на момент його націоналізації в грудні 2016 року

• Кіровський районний суд Дніпра виніс вирок колишньому бійцю розформованого підрозділу "Торнадо" Олександру Пугачову: його засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі

• Президент України Петро Порошенко відсторонив главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова

• Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата державною охороною

• Вболівальники ФК "Карпати" 6 квітня 2019 року зіпсували три вагони поїзда Львів-Запоріжжя. Хулігани розбивали вікна та викидали з поїзда матраци (відео) 

• Ірина Фаріон потрапила у новий мовний скандал, заявивши, що російськомовне населення України - це або раби, або окупанти

• Журналісти розповіли незвичайні факти з життя дружин головних кандидатів у президенти 

Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
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