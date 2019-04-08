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Порошенко відсторонив главу Одеської ОДА

Новини » Політика    08.04.2019 - 12:10
Порошенко відсторонив главу Одеської ОДА
Фото: Максим Степанов (УНІАН)

Максима Степанова відсторонили з посади голови Одеської ОДА

Президент України Петро Порошенко відсторонив главу Одеської обласної державної адміністрації Максима Степанова. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Також повідомляється, що іншим указом Порошенко призначив тимчасово виконуючим обов'язки голови Одеської ОДА Сергія Паращенка. Відзначимо, раніше Паращенко представляв інтереси БПП в Одеській обласній раді.

Нагадаємо, вчора джерела РБК-Україна в адміністрації президента повідомили, що Порошенко прийняв рішення звільнити Степанова. Передбачалося, що розпорядження могло бути опубліковано в середу після засідання Кабінету міністрів, який подав би відповідне подання, так як президент не може звільнити голову ОДА без рішення уряду.

Крім того, в матеріалі "Робота над помилками: як Петро Порошенко готується до другого туру президентських виборів" РБК-Україна писало, що очікується звільнення голови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва. На його відставці і притягненні до відповідальності вже кілька місяців наполягають активісти і родичі вбитої активістки Катерини Гандзюк.

 

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