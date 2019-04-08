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Порошенко чекає Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 13:05
Порошенко чекає Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава фракції БПП заявив, що Порошенко готовий до проведення дебатів

Голова фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Про це він сказав на погоджувальній раді Верховної ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Герасимов запевнив, що Порошенко готовий до проведення дебатів.

"До речі, Петро Порошенко чекає Зеленського на дебати по суті і 14 квітня, і 19 квітня. Як то кажуть, "стадіон, так стадіон", - наголосив парламентар.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський заявив, що дебати з Петром Порошенком відбудуться 19 квітня. Він зазначив, що дебати відбудуться 19 квітня на НСК "Олімпійському" напередодні другого туру виборів.

"19 квітня на НСК "Олімпійський" відбудуться мої дебати з Порошенком, де я зможу йому задати будь-яке питання. Наприклад, коли почнуться посадки, чому Свинарчук не за гратами", - заявив Зеленський. Він також запропонував своїм виборцям допомогти йому вибрати питання, які він поставить Порошенко на дебатах.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко назвав дату і час проведення дебатів із Володимиром Зеленським на НСК "Олімпійський". За словами Порошенка, дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.

Так само в штабі Петра Порошенка вважають, що проведення дебатів необхідно для президентської команди з технологічного боку. У команді чинного президента переконані, що дебати стануть для Зеленського виходом у некомфортне для нього середовище серйозних політичних тем.

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