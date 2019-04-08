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Екс-бійця "Торнадо" приговорили до довічного ув'язнення

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 18:40
Екс-бійця "Торнадо" приговорили до довічного ув'язнення
Фото: Олександр Пугачов (УНІАН)

Пугачова приговорили до довічного ув'язнення з конфіскацією майна

Кіровський районний суд Дніпра виніс вирок колишньому бійцю розформованого підрозділу "Торнадо" Олександру Пугачову: його засудили до довічного ув'язнення за вбивство двох патрульних поліцейських у Дніпрі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера Національної поліції Ярослава Тракала.

Екс-бійця &quot;Торнадо&quot; приговорили до довічного ув'язнення

Спікер Нацполіції поінформував, що суд визнав підозрюваного винним за всіма пунктами обвинувачення.

 Фото: засідання суду

"Пугачову оголосили підозру за кількома статтями Кримінального кодексу. Зокрема, і за ч. 2 ст. 115 ККУ - умисне вбивство. З того часу минуло 2,6 роки. Сьогодні Кіровський районний суд Дніпра визнав підозрюваного винним за всіма пунктами обвинувачення і повністю задовольнив вимоги сторони обвинувачення. Вирок - довічне позбавлення волі з конфіскацією майна", - зазначив Тракало.

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