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Зеленський просить у МВС держохорону

Новини » Вибори 2019    08.04.2019 - 14:40
Зеленський просить у МВС держохорону
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

З відповідним проханням звернувся штаб Зеленського

Штаб кандидата в президенти Володимира Зеленського звернувся до Міністерства внутрішніх справ з проханням забезпечити кандидата державною охороною. Про це у ході брифінгу заявив радник глави МВС Іван Варченко.

Він нагадав, що до першого туру правоохоронці охороняли дев'ятьох кандидатів на пост глави держави.

"До першого туру, в період агітації, ми здійснювали охорону дев'ятьох кандидатів у президенти. Наразі про таку охорону звернувся штаб кандидата в президенти Зеленського", - поінформував радник.

Варченко підкреслив, що Національна поліція взаємодіє з усіма штабами кандидатів у президенти.

Нагадаємо, в понеділок глава фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявив, що чинний президент Петро Порошенко чекає Володимира Зеленського на дебати і 14, і 19 квітня. Відзначимо, раніше Порошенко заявляв, що дебати між кандидатами в президенти на НСК "Олімпійському" повинні відбутися 14 квітня 2019 року.

Як писало РБК-Україна раніше, Зеленський заявив, що дебати з Порошенком відбудуться 19 квітня. Він зазначив, що дебати пройдуть 19 квітня на НСК "Олімпійському" напередодні другого туру виборів. Зеленський, зокрема, запропонував своїм виборцям допомогти йому вибрати питання, які він поставить Порошенко на дебатах.

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