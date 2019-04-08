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Итоги дня: 8 апреля

Новости » Прочее    08.04.2019 - 18:29

Итоги дня: 8 апреля

• Председатель фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов заявил, что действующий президент Петр Порошенко ждет Владимира Зеленского на дебаты и 14, и 19 апреля

• Президент России Владимир Путин готов вести переговоры с Украиной после завершения президентских выборов 2019 

• Бывший совладелец "ПриватБанка" Игорь Коломойский хотел бы получить компенсацию за капитал, который якобы находился в банке на момент его национализации в декабре 2016 года

• Кировский районный суд Днепра вынес приговор бывшему бойцу расформированного подразделения "Торнадо" Александру Пугачеву: его приговорили к пожизненному заключению за убийство двоих патрульных полицейских в Днепре

• Президент Украины Петр Порошенко отстранил главу Одесской областной государственной администрации Максима Степанова

• Штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского обратился к Министерству внутренних дел с просьбой обеспечить кандидата государственной охраной

• Болельщики ФК "Карпаты" 6 апреля 2019 года испортили три вагона поезда Львов-Запорожье.  Хулиганы разбивали окна и выбрасывали из поезда матрасы (видео)

• Ирина Фарион угодила в новый языковой скандал, заявив, что русскоязычное население Украины - это либо рабы, либо оккупанты

• Журналисты рассказали необычные факты из жизни жен главных кандидатов в президенты

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