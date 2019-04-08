Коломойський хоче компенсації за ПриватБанк

Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойському не потрібен "ПриватБанк", хоче отримати 2 млрд доларів

Колишній співвласник "ПриватБанка" Ігор Коломойський хотів би отримати компенсацію за капітал, який нібито перебував у банку на момент його націоналізації в грудні 2016 року. Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Економічна правда".

Коломойський заявив, що має намір в судах довести, що націоналізація була проведена незаконно, після чого йому повинна бути виплачена компенсація "в тому або іншому вигляді".

"Мені незрозуміла позиція держави. Вони хочуть залишити собі "ПриватБанк"? Нехай залишають. Мені не потрібен "ПриватБанк". Але там лежало 2 млрд доларів капіталу. Нехай повернуть, і нема питань", - сказав він.

Коломойський вважає, що акціонерів банку пограбували, і назвав тих, хто, на його думку, це зробив: президент Петро Порошенко, екс-глава Мінфіну Олександр Данилюк, колишня глава НБУ Валерія Гонтарева і заступник голови НБУ Катерина Рожкова. Він також заявив, що до націоналізації "підбурював" Міжнародний валютний фонд.

Зазначимо, "ПриватБанк" був націоналізований у грудні 2016 року шляхом купівлі 100% акцій банку за 1 гривню. За даними НБУ, станом на 21 грудня Ігор Коломойський володів прямо 41,6572% акцій банку, ще 16,5748% - опосередковано.

Нагадаємо, видання The Daily Beast повідомило про те, що ФБР США розслідує можливі фінансові злочини з боку Ігоря Коломойського, в т.ч відмивання грошей.