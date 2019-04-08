Футбольні фанати розгромили вагони поїзда Львів-Запоріжжя

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зокрема, хулігани розбивали вікна та викидали з поїзда матраци

Вболівальники ФК "Карпати" 6 квітня 2019 року зіпсували три вагони поїзда № 120 сполученням Львів-Запоріжжя. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

Повідомляється, що винуватцями безладу виявилися 250 футбольних вболівальників, які зайши по станції Львів. Вони зіпсували обладнання 4-ого, 5-ого та 6-ого вагонів у поїзді - розбили скло у вікнах та тамбурах вагонів (загалом 12 вікон), викинули з поїзда 21 матрац, 25 подушок, 25 постільних комплектів, одну зимову ковдру та три вогнегасники.

Опубліковано Татьяною Ткаченко Неділя, 7 квітня 2019 р.

Тепер вагони потребують суттєвого ремонту й тому тимчасово виведені з обігу.

Правоохоронців викликали майже на кожну станцію по ходу слідування поїзда, але жоден із представників Нацполіції, які приїжджали на виклики, не вжив заходів для врегулювання ситуації та вгамування хуліганів.

"Укрзалізниця" вкотре звернулася до МВС із проханням про супровід пасажирських поїздів працівниками поліції або Національної гвардії для забезпечення дотримання громадського порядку.

РБК-Україна писало, що після футбольного матчу у Харкові 7 квітня поліція відкрила два кримінальних провадження за статтею 309 Кримінального кодексу України - незаконне виготовлення, зберігання наркотиків без мети збуту

Раніше повідомлялося, що в Києві на Видубичах перекинулися кілька вантажних вагонів. В результаті інциденту потерпілих немає, вагони були завантажені щебенем.