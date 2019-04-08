У Путіна назвали умови для переговорів з Україною

Фото: Володимир Путін (kremlin.ru)

Путін готовий до переговорів з Україною після виборів

Президент Росії Володимир Путін готовий вести переговори з Україною після завершення президентських виборів 2019. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За словами Пєскова, Путін завжди відкритий для діалогу, за винятком тих ситуацією, коли цей діалог "намагаються обрамити різними провокаціями і прикрасити диверсіями". Він також підкреслив, що російський лідер готовий до переговорів після виборів в Україні.

"Президент Путін завжди був і залишається прихильником діалогу для вирішення тих проблем, які стоять на порядку денному", - додав Пєсков.

Він також підкреслив, що Путін неодноразово говорив про необхідність прямих переговорів української влади з так званими "республіками" Донбасу.

"Це внутрішньоукраїнський конфлікт, цей конфлікт можуть вирішити самі українці, якщо вони готові вести діалог", - зазначив Пєсков.

Нагадаємо, раніше кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що заради досягнення миру готовий до особистих переговорів з Путіним. Разом з тим він підкреслив, що не піде на поступки Москві, які включають в себе обмін територіями.

Після оголошення результатів екзит-полів 31 березня Зеленський зазначив, що в разі перемоги зустрінеться з президентом Росії тільки після повернення захоплених територій.

"Якщо зустрінуся з паном Путіним, я йому скажу: "Ну, нарешті ви повернули наші території. Скільки готові ще компенсувати грошей за те, що ви відібрали наші території і допомагали людям, які допомагали ескалації Криму та Донбасу?", - зауважив Зеленський.