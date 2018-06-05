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Пожежа у Чорнобилі: у ДСНС повідомили подробиці

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:42
Фото: пожежа у Чорнобилі (www.facebook.com/levina.ns)
Фото: пожежа у Чорнобилі (www.facebook.com/levina.ns)

Пожежа у Чорнобилі охопила 10 га лісу

Пожежа у Чорнобилі виникла сьогодні вранці, 5 червня 2018 року,  та охопила територію на площі близько 10 га. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"5 червня о 10:10 у Київській області, у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, сталося загорання сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 10 га", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі до гасіння пожежі у Чорнобилі залучено 29 одиниць техніки та  126 осіб. Крім того, повідомляється, що до ліквідації пожежі залучена авіація ДСНС (два літаки АН-32П та вертоліт Мі-8), яка наразі здійснила 2 скиди води (10,5 тонн).

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорнобилі горить "Рудий ліс".

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Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, ДСНС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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