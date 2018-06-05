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В Одесі невідомі напали з ножем на активіста Устименка

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 15:08
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Віталій Устименко)
Фото: Віталій Устименко (facebook.com/Віталій Устименко)

Він отримав ножове поранення стегна

В Одесі у вівторок, 5 червня, невідомі напали з ножем на активіста Автомайдана, члена Ради громадського контролю НАБУ Віталія Устименко. Про це повідомили громадської організації "Небайдужі".

"Тільки що в Одесі при виході з місця роботи було скоєно замах на вбивство лідера одеського Автомайдану Віталія Устименка. Невідомі нанесли йому тілесні ушкодження ножем: за попередньою інформацією у активіста рана живота і сильно розбита голова", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, Устименко відомий своєю участю в протестному русі проти "свавільних дій міської влади".

Зазначимо, що напад на Устименко підтвердили і в Національній поліції.

"Сьогодні, 5 червня, о 13:38 на спецлінію "102" надійшло повідомлення про те, що на вул.Фонтанська дорога двоє невідомих завдали чоловікові тілесних ушкоджень. Постраждалий - громадський активіст. За попередніми даними, він отримав ножове поранення стегна. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Обставини події з’ясовуються", - розповіли у відомстві.

 

Срочно! Около 13.30 совершено нападение на Виталия Устименко.Нападение совершили двое неизвестных спортивного...

Опубліковано Balinskyy Vladislav 5 червня 2018 р.
 

Фото: в Одесі невідомі напали з ножем на активіста (od.npu.gov.ua)

 
 

Нагадаємо, в Одесі двоє невідомих пізно ввечері у четвер, 24 травня, напали на місцевого активіста Сергія Стерненко з дівчиною у дворі їхнього будинку.

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Теги публікації: Одеса  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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