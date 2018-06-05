Пожежа в Чорнобилі: розповсюдження продуктів горіння в сторону Києва не спостерігається

Радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми

Розповсюдження продуктів горіння через пожежу в Чорнобилі в сторону Києва не спостерігається. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"Вітер на місці пожежі південно-східний, розповсюдження продуктів горіння в сторону м. Києва не спостерігається", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, авіація ДСНС вже здійснила 10 скидів води (41,5 тонн).

Крім того, повідомляється, що радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми. Так, у Києві радіаційний фон складає 11 мкР/год (безпечний рівень - до 30 мкР/год); у Чорнобилі - 24.1 мкР/год (безпечний рівень - до 50 мкР/год); на проммайданчику Чорнобильської АЕС - 50.7 мкР/год (безпечний рівень - до 140 мкР/год).

Фото: пожежа у Чорнобилі (dsns.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через пожежу у Чорнобилі система контролю радіаційного стану переведена у режим надзвичайного стану.