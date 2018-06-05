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Пожежа у Чорнобилі: система контролю радіації переведена у режим надзвичайного стану

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 18:23
Фото: пожежа у Чорнобилі (Vk.com Vladimir Gerasimov)
Фото: пожежа у Чорнобилі (Vk.com Vladimir Gerasimov)

Наразі в зоні відчуження та прилеглих територіях погіршення радіаційного стану не відбулося

Через пожежу у Чорнобилі система контролю радіаційного стану переведена у режим надзвичайного стану. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Державного агентства України з управління зоною відчуження.

"Радіаційний фон в зоні відчуження контролюється за допомогою автоматизованої системи контролю радіаційного стану (АСКРС) ДСП "Екоцентр" у безперервному режимі на 39 пунктах.  Дані цілодобово надходять до диспетчерського центру раз на годину, а в умовах надзвичайної ситуації - раз на 2 хвилини. Система переведена у режим НС", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наразі в зоні відчуження та прилеглих територіях погіршення радіаційного стану не відбулося. У відомстві повідомляють, що радіаційна ситуація знаходиться під контролем.

"Зафіксовано осередок пожежі в районі СВЯП-2 о 11:03. На даний час пожежу не локалізовано, продовжується гасіння пожежі та ведеться постійний контроль. Орієнтовна площа пожежі 15 га (за даними пожежних)", - йдеться у повідомленні.

Фото: контрольні рівні потужності еквівалентної дози не перевищені (dazv.gov.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Чорнобилі горить "Рудий ліс", наразі авіація ДСНС здійснила вже 7 скидів води для ліквідації загоряння.

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Теги публікації: пожежа, Чорнобиль, радиация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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