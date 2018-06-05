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Активи "Газпрому" в Нідерландах заарештовано для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів

НовиниЕнергетика    05.06.2018 - 09:47
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)
Фото: "Нафтогаз України" (РБК-Україна)

Активи заарештували для виконання рішення Стокгольмського арбітражу

У Нідерландах арештували активи російської компанії "Газпром" для виплати НАК "Нафтогаз України" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу. Про це йдеться в повідомленні прес-служби "Нафтогазу" в Twitter.

"Суд заарештував голландські активи "Газпрому" для виплати "Нафтогазу" 2,6 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу", - йдеться в повідомленні.

 

У "Нафтогазі" також підкреслили, що компанія використає всі доступні законні засоби та інструменти, щоб домогтися виконання рішення суду і отримати від "Газпрому" всю суму.

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія вже вжила заходів стосовно "Газпрому" на вимогу "Нафтогазу".

"Компанія підтверджує факт звернення до швейцарських судів з вимогою примусового стягнення коштів, і швейцарська влада вже вжили заходів щодо активів "Газпрому" на території країни", - повідомили в НАК.
 

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Теги публікації: Газпром, Нідерланди, активы, Нафтогаз України  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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