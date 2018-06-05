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У Чорнобилі горить ліс

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 17:21
Фото: пожежа в Чорнобилі (facebook.com/levina.ns)
Фото: пожежа в Чорнобилі (facebook.com/levina.ns)

Пожежа виникла на території "Рудого лісу" в Чорнобилі

У Чорнобиль (Київська область) горить "Рудий ліс". Про це у Facebook повідомив організатор спільноти "Чорнобиль з перших вуст".

Як повідомляється, пожежа почалася сьогодні, 5 червня 2018 року, в районі "Факела" і "Рудого лісу".

У Чернобилі стійкий запах смогу та дммка", - говориться в повідомленні.

 

Прямо зараз! Я у Чорнобилі, горить Рижий ліс!!!

Опубліковано Наталкою Левіною 5 червня 2018 р.

"Рудий ліс" - близько 202 кв. км дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частину викидів радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві протягом 5-8 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

На пожежах в Україні за тиждень загинули 20 осіб, - ДСНС У Києві біля однієї зі станцій метро горять МАФи
Теги публікації: пожежа, Чорнобиль  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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