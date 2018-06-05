У Чорнобилі горить ліс

Пожежа виникла на території "Рудого лісу" в Чорнобилі

У Чорнобиль (Київська область) горить "Рудий ліс". Про це у Facebook повідомив організатор спільноти "Чорнобиль з перших вуст".

Як повідомляється, пожежа почалася сьогодні, 5 червня 2018 року, в районі "Факела" і "Рудого лісу".

У Чернобилі стійкий запах смогу та дммка", - говориться в повідомленні.

Прямо зараз! Я у Чорнобилі, горить Рижий ліс!!! Опубліковано Наталкою Левіною 5 червня 2018 р.

"Рудий ліс" - близько 202 кв. км дерев, прилеглих до Чорнобильської АЕС, які взяли на себе найбільшу частину викидів радіоактивного пилу під час вибуху реактора в 1986 році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Києві протягом 5-8 червня збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.