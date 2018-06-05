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Захист Сущенка оскаржив вирок суду РФ

НовиниНадзвичайні події    05.06.2018 - 14:06
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)
Фото: Роман Сущенко (УНІАН)

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Захист українського журналіста Романа Сущенка сьогодні, 5 червня 2018 року, подав апеляційну скаргу на рішення російського суду, який засудив українця до 12 років в'язниці. Про це в Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Скарга на вирок Московського міського суду щодо Романа Сущенка подана", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 4 червня 2018 року, українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці.

Відзначимо, раніше Фейгін заявив, що Сущенко можуть обміняти на керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.

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Теги публікації: Російська Федерація, Роман Сущенко  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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