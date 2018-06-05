Захист Сущенка оскаржив вирок суду РФ

Сущенка в РФ засудили до 12 років в'язниці

Захист українського журналіста Романа Сущенка сьогодні, 5 червня 2018 року, подав апеляційну скаргу на рішення російського суду, який засудив українця до 12 років в'язниці. Про це в Twitter повідомив представник українця в Європейському суді з прав людини Марк Фейгін.

"Скарга на вирок Московського міського суду щодо Романа Сущенка подана", - написав він.

Жалоба на приговор Московского городского суда в отношении Романа Сущенко подана. — Mark Feygin (@FeyginMark) June 5, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора, 4 червня 2018 року, українського журналіста Романа Сущенка в Російській Федерації (РФ) засудили до 12 років в'язниці.

Відзначимо, раніше Фейгін заявив, що Сущенко можуть обміняти на керівника "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського.