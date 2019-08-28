Підсумки дня: 28 серпня
Колаж РБК-Україна
Суд заарештував Богатирьову, обвал будинку та інші новини
- Суд обрав запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я України Раїсі Богатирьовій. Богатирьову зааарештовано з правом виходу під заставу в 6 млн гривень (відео)
- Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, в якому оголосив про те, що залишає посаду глави уряду
- Елладська православна церква (Греція) визнала канонічність надання автокефалії Православній церкві України від Вселенського патріархату
- У Харківській області в смт Золочів під час зйомки сюжету про можливе розкрадання лісу на журналістів каналу "112 Україна" здійснили напад (відео)
- Керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського відпустили з-під варти
- У Дрогобичі в результаті вибуху обрушився житловий чотириповерховий будинок, є жертви. Постраждала дитина змогла вийти на зв'язок з-під уламків зруйнованого будинку (відео)
- Олігарх Ігор Коломойський заявив, що виник сприятливий момент, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі
- Обмін полоненими між Україною і РФ відсувається на невизначений термін
- Курс долара в Україні почав поступово змінюватися по відношенню до гривні. Експерт розповів, що буде з доларом наступного тижня
- Уродженка Мукачево Закарпатської області співачка Лоліта Мілявська, яка давно перебралася в Російську Федерацію, раптово розплакалася на сцені "Нової хвилі" в Сочі через заборону в'їзду в Україну (відео)
- Погода в Україні у четвер, 29 серпня, знизиться до +20 градусів. Вночі місцями стовпчики термометрів покажуть +7