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Елладська церква визнала канонічність автокефалії ПЦУ

Новини » Суспільство    28.08.2019 - 17:59
Елладська церква визнала канонічність автокефалії ПЦУ
Фото: предстоятель ПЦУ Епіфаній (РБК-Україна)

Грецька церква підтвердила право Константинополя дарувати автокефалію

Елладська православна церква (Греція) визнала канонічність надання автокефалії Православній церкві України від Вселенського патріархату. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Елладської церкви.

Повідомляється, що за результатами засідання Синоду Елладської православної церкви, який проходив 26-28 серпня цього року, його учасники визнали канонічним право Вселенського патріарха на дарування автокефалії ПЦУ. Крім того, предстоятелю Елладської церкви надали перевагу надалі займатися питанням визнання Православної церкви України.

Нагадаємо, в липні Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що першою Православну церкву України визнає Елладська православна церква.

"Ми молимося і сподіваємося, що всі помісні православні церкви рано чи пізно визнають незалежність Православної церкви України, але першою церквою, яка визнає помісну церкву України буде братська сестра-церква - Елладська православна церква", - підкреслив він.

Зазначимо, Елладська церква запустила процедуру визнання ПЦУ ще в січні 2019 року. Зокрема, тоді грецькі духовні особи прийняли рішення передати на архієрейський собор визнання автокефальної Православної церкви України.

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