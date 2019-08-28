В Україну у четвер прийде похолодання, температура знизиться до +20

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Вночі місцями температура повітря впаде до +7

Погода в Україні у четвер, 29 серпня, знизиться до +20 градусів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Українського гідрометцентру.

При цьому вночі температура повітря у східних та Сумській областях буде на рівні +7 +12 градусів.

"29 серпня в Україні без опадів. Вітер східний, південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі у східних та Сумській областях 7-12 градусів, вдень 20-25; на решті території вночі 11-16 градусів, на узбережжі морів до 22 градусів, вдень 23-28 градусів, на заході та півдні країни місцями до 32 градусів", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, погода в Україні на вихідних очікується спекотна. Синоптик Наталка Діденко підкреслила, що опадів не варто очікувати раніше 7 вересня.

"Вихідними, на межі літа й осені, 31 серпня -1 вересня, температура повітря підвищиться знову до спеки практично скрізь в Україні. За попередніми прогнозами, перший дощ замаячить нам 7-го вересня, аж у наступну, не найближчу, суботу!" - написала синоптик.

Як писало РБК-Україна, Діденко попереджала, що погода в Україні буде спекотною, однак 29 серпня очікується похолодання. Зокрема, холодний атмосферний фронт у четвер торкнеться північно-східної частини України. "Скрізь в Україні 29 серпня буде сухо і сонячно. Однак ось північ і схід України відчують цей порив свіжого повітря - стовпчики термометрів опустяться до +22 +26 градусів, а місцями в Сумській і Харківській областях навіть і до +20 градусів", - зазначала вона.

Додамо також, погода в найближчі дні буде сухою, температура очікується до +27 градусів. Опади найближчим часом не прогнозують.