Гройсман у відеозверненні оголосив про те, що залишає пост прем'єра

Фото: Володимир Гройсман (РБК-Україна)

Гройсман вже завтра складе повноваження прем'єра

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман записав відеозвернення, в якому оголосив про те, що залишає посаду глави уряду. Відповідне відео опубліковане на його сторінці у Facebook.

Гройсман зазначив, що найближчим часом буде призначений новий прем'єр.

"Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі", - підкреслив він.

Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави Уже зовсім скоро в цей кабінет зайде новий Прем’єр, на плечі якого ляже величезна відповідальність – вирішувати, як продовжувати будувати і розвивати країну. Зі свого досвіду розумію, як це непросто - приймати рішення, від яких залежить життя мільйонів людей. Тому хочу побажати своєму наступнику сили, терпіння і удачі. І головне – успіху. Бо саме від успіху його роботи і роботи нового Уряду залежатиме багато в чому успіх України та нормальне життя кожного українця. Особисто для мене - це завжди було пріоритетом номер один. З чистою совістю можу сказати, що новий Уряд прийматиме країну, яка і стабільна, і розвивається. Усе, що зроблено на сьогодні - це результат роботи і зусиль багатьох-багатьох людей, кожного з вас. І я вдячний усім за нашу спільну небайдужість, спільну роботу, за підтримку і критику, а також за вашу довіру. Звісно, не можу не сказати про те, що і надалі лишатиметься однією з найголовніших справ мого професійного життя. Це децентралізація. Саме ця реформа вже дала можливість змінити життя в багатьох громадах країни. Але в майбутньому важливо не зупинятись, не забувати про людей, які живуть у своїх селищах і містах. Які хочуть мати достатні повноваження і фінансові ресурси. Ми маємо і в подальшому це забезпечувати. Попереду в кожного з нас дуже багато роботи. Будуть нові виклики, нові випробування. Але я вірю, як і вірив усі ці роки: немає таких випробувань, яких би ми з вами не здолали. Моє служіння Україні не закінчується сьогодні. Я продовжуватиму дбати про успіх нашої великої держави і братиму на себе ту роль, яка буде потрібна, щоб допомогти Україні реалізувати повною мірою свій потенціал. Від щирого серця хочу подякувати кожному з вас! Опубліковано Volodymyr Groysman Середа, 28 серпня 2019 р.

Він також додав, що продовжить займатися питаннями децентралізації.

Нагадаємо, раніше нардеп від "Слуги народу" Руслан Стефанчук повідомив, що формування нового Кабінету міністрів України може відбутися вже в четвер, 29 серпня.

РБК-Україна писало, що Верховна рада 29 серпня може призначити нового прем'єра, а також міністрів оборони і закордонних справ за президентською квотою. Крім того, в разі призначення в уряд, кілька новообраних депутатів від "Слуги народу" повинні будуть скласти повноваження, на що буде потрібно якийсь час.