Фото: Кирило Вишинський (УНІАН)

Вишинському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання

Керівника порталу "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського відпустили з-під варти. Таке рішення прийняв суд, передає РБК-Україна.

Зокрема, Вишинському змінили запобіжний захід на особисте зобов'язання.

"Постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання захисника та змінити обвинуваченому Вишинському запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання", - зазначив суддя.

Зокрема, суд поклав на підозрюваного ряд зобов'язань.

"Покласти на обвинуваченого Вишинського обов'язки прибувати за першою вимогою до суду, повідомляти суд про зміну місця проживання та місця роботи та утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні. Звільнити Вишинського з-під варти негайно. Ухвала оскарженню не підлягає", - вказано у рішенні суду.

Зокрема, колегія суддів ухвалила апеляційну скаргу захисника задовольнити, а ухвалу Подільського районного суду Києва, якою продовжено строк дії запобіжного заходу Вишинському у вигляді тримання під вартою до 19 вересня 2019 року, - скасувати.

Нагадаємо, раніше держзвинувачення заявило, що не проти зміни арешту на особисте зобов'язання керівнику порталу "РИА Новости Україна" Кирилу Вишинського. "Ми не проти задоволення скарги, вважаємо за можливе пом'якшення запобіжного заходу і застосування особистого зобов'язання", - сказав один з представників сторони обвинувачення.

Як писало РБК-Україна раніше, в липні Україна пропонувала Російській Федерації зробити взаємні кроки у звільненні ув'язнених і заявила про готовність передати Росії Вишинського одночасно зі звільненням українського режисера Олега Сенцова.

Додамо, раніше прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков заявив, що першим кроком для "нормалізації" відносин з Україною могло б стати звільнення Україною Кирила Вишинського.

При цьому генпрокурор Юрій Луценко в липні виключив передачу головного редактора видання "РИА Новости Україна" Кирила Вишинського Росії.