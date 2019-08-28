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Коломойський: виник момент, щоб змусити Путіна виконати Мінськ у новому форматі

Новини » Політика    28.08.2019 - 10:20
Коломойський: виник момент, щоб змусити Путіна виконати Мінськ у новому форматі
Фото: Ігор Коломойський (УНІАН)

Коломойський вважає, що тепер, виник "сприятливий момент"

Олігарх Ігор Коломойський заявив, що виник сприятливий момент, щоб змусити президента РФ Володимира Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі. Про це він заявив в інтерв'ю "Цензор.Нет".

За словами олігарха, п'ятий президент України Петро Порошенко пішов на другі Мінські угоди з двох можливих причин.

"Видно, путінці вимагали змін в Конституцію, йому довелося на це піти. Але через це все зупинилося. Друга версія - що Порошенко свідомо прописав такий механізм, який би унеможливлював реалізацію домовленостей, щоб не давати ворогові жодних поступок. У будь-якому випадку потім ми зміцнилися, мобілізувалися, закріпилися на цій лінії. З цим завданням Порошенко впорався, наші переговорні позиції посилилися", - сказав він.

Коломойський вважає, що тепер, виник "сприятливий момент, щоб змусити Путіна виконати Мінські угоди в новому форматі".

"Сьогодні співпали вектора, можна скористатися цією ситуацією і запропонувати їм: прибираємо вимоги про зміни в Конституцію, залишимо особливий статус, не будемо його раз у році продовжувати, зробимо його на 5 років, перехідний період і проведемо там вибори", - додав він.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів, що зателефонував Володимиру Путіну через обстріли на Донбасі. Зеленський попросив Путіна вплинути на бойовиків.

"Я вранці розмовляв з Путіним (з приводу загибелі військових, - ред.), я йому сказав, що це не наближає нас до світу. Я попросив вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивства наших людей", - наголосив український лідер.

Після цього Путін вимагав "припинити обстріли" і закріпити особливий статус Донбасу.

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Новини України Володимир Путінмінські угодиКоломойский
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