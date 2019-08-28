ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Обмін полоненими між Україною і РФ переноситься, - адвокат

Новини » Політика    28.08.2019 - 10:56
Обмін полоненими між Україною і РФ переноситься, - адвокат
Ілюстративне фото (twitter.com YURYZHIDKOV3)

Обмін переноситься через відсутність указу Володимира Зеленського про помилування

Обмін полоненими між Україною і РФ відсувається на невизначений термін. Про це заявив адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін, повідомляють росЗМІ.

За його словами, обмін переноситься через відсутність указу президента України Володимира Зеленського про помилування.

"Поки переноситься обмін. Поки що немає указу про помилування, швидше за все, є якісь сили в офісі Володимира Зеленського, які хочуть зірвати обмін, обрушити його рейтинг", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Рибін говорив, що учасники обміну полоненими очікують указу Зеленського про помилування. Вчора він заявив, що процедура їх юридичного оформлення підходить до кінця.

Також Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.

РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денісова висловила надію на повернення всіх політв'язнів громадян України на батьківщину.

Зазначимо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін полоненими між Україною і Росією дійсно відбудеться.

Додамо, тиждень тому Зеленський змінив склад комісії з питань помилування. Новим головою комісії став Олексій Дніпров, який є керівником апарату офісу президента України.

Свої люди: кого Зеленський кличе у Кабмін і кому віддали комітети Ради Зеленський збирає фракцію "Слуги народу" на закриту нараду
Новини України Володимир Зеленськийобмін полоненими
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся