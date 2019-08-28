Обмін полоненими між Україною і РФ переноситься, - адвокат

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Обмін переноситься через відсутність указу Володимира Зеленського про помилування

Обмін полоненими між Україною і РФ відсувається на невизначений термін. Про це заявив адвокат росіян, які перебувають в Україні, Валентин Рибін, повідомляють росЗМІ.

За його словами, обмін переноситься через відсутність указу президента України Володимира Зеленського про помилування.

"Поки переноситься обмін. Поки що немає указу про помилування, швидше за все, є якісь сили в офісі Володимира Зеленського, які хочуть зірвати обмін, обрушити його рейтинг", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Рибін говорив, що учасники обміну полоненими очікують указу Зеленського про помилування. Вчора він заявив, що процедура їх юридичного оформлення підходить до кінця.

Також Рибін заявив, що його підзахисні Максим Одинцов, Олександр Баранов, а також Євген Мефедов готуються до обміну. Також відзначимо, що прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив журналістам, що контакти представників Росії і України по обміну утримуваними особами є.

РБК-Україна повідомляло, що український омбудсмен Людмила Денісова висловила надію на повернення всіх політв'язнів громадян України на батьківщину.

Зазначимо, спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер сподівається, що обмін полоненими між Україною і Росією дійсно відбудеться.

Додамо, тиждень тому Зеленський змінив склад комісії з питань помилування. Новим головою комісії став Олексій Дніпров, який є керівником апарату офісу президента України.