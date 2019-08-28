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Суд заарештував Богатирьову

Новини » Політика    28.08.2019 - 17:42
Суд заарештував Богатирьову
Фото: Раїса Богатирьова (Уніан)

Богатирьову арештовану з правом виходу під заставу в 6 млн гривень

Суд обрав запобіжний захід екс-міністру охорони здоров'я України Раїсі Богатирьовій. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Згідно з рішенням суду, Раїси Богатирьової було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів. Також була визначена сума застави у 6 млн грн.

"Суд постановив задовольнити клопотання про запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на термін 60 днів. Запобіжний захід діє починаючи з 27.08 до 21.10.2019 включно", - повідомила суддя.

Постанова може бути оскаржене в Київському апеляційному суді протягом 5 днів з моменту його оголошення.

Як заявила міністр юстиції часів Януковича Олена Лукаш, заставу за Богатирьову внесе нардеп Вадим Новинський.

Зазначимо, Печерський районний суд столиці ще в 2015 році обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою для Богатирьової.

Додамо, Богатирьова була членом фракції "Партії регіонів". З 2004 по 2005 рік - довірена особа кандидата на посаду президента України Віктора Януковича.

Вперше Богатирьова очолила Міністерство охорони здоров'я України в січні 1999 року. На цю посаду вона повернулася в грудні 2012 року і об'єднувала управління відомством в уряді Миколи Азарова з посадою віце-прем'єр-міністра до лютого 2014 року.

Зазначимо, що сьогодні був суд з обрання запобіжного заходу екс-міністру охорони здоров'я.

РБК-Україна писало, що 27 серпня Богатирьову затримали в аеропорту Києва. Восени 2014 роки її оголосили в розшук, після чого було зроблено запит до Інтерполу. Через два роки комісія з контролю за файлами Інтерполу оголосила про відмову в її міжнародному розшуку.

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