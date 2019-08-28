Кількість загиблих в результаті вибуху в Дрогобичі виросла

Фото: вибух у Дрогобичі (npu.gov.ua)

Рятувальники знайшли тіло ще однієї людини

В результаті вибуху в Дрогобичі (Львівська область) у житловому будинку загинули двоє людей. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Повідомляється, що рятувальники знайшли тіло ще однієї людини.

"О 08:20 на місці обвалу під'їзду житлового будинку по вул. Грушевського, 101, в м. Дрогобич знайдено ще одну загиблу особу", - йдеться у повідомленні.

Фото: місце вибуху (dsns.gov.ua)

Також в результаті вибуху постраждали семеро людей, з яких четверо - діти. У зв'язку з цим поліція відкрила кримінальне провадження.

"Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст.270-1 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження об'єктів житлово-комунального господарства)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Дрогобичі унаслідок вибуху обвалився чотириповерховий будинок. Вибух стався о 02:46 по вул. Грушевського, 101. Внаслідок вибуху сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх. Попередньо встановлено, що стався вибух побутового газу. На місці події проводиться розгортання наметового містечка. Тоді повідомлялось про одного загиблого.