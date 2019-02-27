Підсумки дня: 27 лютого

•Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказалась от участия в международном песенном конкурсе Евровидение-2019

•Отмена Конституционным судом статья о незаконном обогащении влечет за собой внешнеполитические риски, в первую очередь касающиеся безвизового режима с ЕС

•Кабинет министров Украины одобрил запуск второго этапа медицинской реформы в виде пилотного проекта в Полтавской области

•Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла уголовное дело по фактам, которые были обнародованы в программе "Наші гроші" по хищениям в оборонном комплексе Украины

•В Конгрессе США опубликовали новый законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России. Под санкции попадут российские финансовые институты, российские политики и олигархи

•В Индии заявили, что привели в полную готовность армию и пограничников в связи с эскалацией напряженности в отношениях с Пакистаном после сбития самолетов

•Лидеры США и КНДР встретились в Ханое. "Прекрасные встречи и ужин сегодня вечером во Вьетнаме с Ким Чен Ыном из Северной Кореи. Очень хороший диалог. Завтра продолжим!", - написал в Twitter президент США Дональд Трамп

•Фигуранты скандального ДТП в Харькове Алена Зайцева и Геннадий Дронов получили по 10 лет лишения свободы, однако адвокаты заявляют, что в ближайшее время судебный процесс будет продолжен

•Автомобили кортежа Петра Порошенко застряли в ямах на дороге во Львовской области (видео)