САП відкрила справу через розслідування журналістів по розкраданнях в ОПК

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу було відкрито 26 лютого

Спеціалізована антикорупційна прокуратура порушила кримінальну справу за фактами, які були оприлюднені у програмі "Наші гроші" щодо розкрадань в оборонному комплексі України. Про це повідомив голова САП Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Відповідну інформацію він зазначив у листі, направленому до комітету Верховної ради з питань запобігання корупції.

"Повідомляємо наступне, 26 лютого 2019 року за фактами оприлюднення у журналістському розслідувані програми "Наші гроші" з приводу корупції у сфері діяльності ДК "Укроборонпром" антикорупційною прокуратурою ГПУ внесено до ЄРДР кримінальне провадження за ознаками кримінального порушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України", - підкреслив глава САП.

Нагадаємо, сьогодні комітет з питань запобігання корупції Верховної ради почав розгляд фактів, які були оприлюднені в журналістському розслідуванні по корупції в оборонній сфері.

Як писало РБК-Україна раніше, в розслідуванні журналістів "Наші гроші" зазначалося, що люди з оточення президента Петра Порошенка причетні до розкрадання в оборонній сфері. За даними програми, син заступника секретаря РНБО Олега Гладковського організував схему контрабандного постачання російських деталей для військової техніки, причому українські оборонні підприємства переплачували за це в 2-4 рази. Після цього Гладковський оголосив про припинення повноважень у РНБО.

Додамо, генеральний прокурор Юрій Луценко заявляв, що ГПУ вже давно веде розслідування по розкраданнях в оборонному секторі.