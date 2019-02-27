Скасування статті про незаконне збагачення може вплинути на безвіз

Фото: біометричний паспорт (РБК-Україна)

Норма про незаконне збагачення була однією з вимог ЄС

Скасована Конституційним судом стаття 368-2 була важливим елементом реформи, яку влада України проводила під пильною увагою Заходу. Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Іменем Конституції: як і чому скасовують кримінальну статтю про незаконне збагачення чиновників".

Як зазначається в матеріалі, скасування статті викличе зовнішньополітичні ризики, які в першу чергу стосуються безвізового режиму з ЄС.

Політолог Віктор Таран у коментарі РБК-Україна зазначив, що якщо черговий щорічний моніторинг, який здійснюють чиновники Європейського союзу, виявить скасування даної статті, то вони дадуть негативний сигнал, який може стати підставою для перегляду норми щодо візової лібералізації.

"Це не означає, що безвіз скасують, але однозначно до порядку денного винесуть питання про його перегляд", - сказав Таран.

Як повідомляло РБК-Україна, Конституційний суд, розглянувши звернення народних депутатів у закритому режимі, визнав неконституційною статтю Кримінального кодексу про незаконне збагачення. Ця норма вважається однією з ключових в антикорупційному законодавстві останніх років і важливим елементом реформи, яку влада проводили під пильною увагою Заходу. По цій статті розслідується кілька резонансних справ, у яких фігурують чиновники від нинішньої влади і народні депутати.

Нагадаємо, що за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" і Центру Разумкова, проведеного у серпні 2018 року, громадяни України підтримують в першу чергу каральні методи викорінення корупції: 55% вважають, що передовсім потрібно жорстко карати усіх, хто причетний до корупції.