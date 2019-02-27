Україна не буде брати участь у Євробаченні-2019

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НСТУ відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019

Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НСТУ.

В НСТУ нагадали, що переможцем Національного відбору стала співачка MARUV, якій НСТУ запропонувала укласти договір. Проте після проведених переговорів MARUV відмовилася підписувати договір.

Зазначено, що альтернативним способом визначення представника від України правила визнають його безпосереднє призначення замовником. Тобто НСТУ могла б вибрати будь-якого виконавця не з числа учасників Національного відбору. Проте від такої альтернативи "Суспільне" відмовилося. Тому в ситуації непідписання договору про участь у Євробаченні з переможцем телерадіокомпанія по черзі звернулася до фіналістів відбору.

В НСТУ відзначили, що Національний відбір-2019 виявив і привернув увагу суспільства до системної проблеми музичної індустрії в Україні: зв'язків артистів з шоу-бізнесом на території держави-агресора.

"У ситуації, що склалася, а також в умовах надмірної політизації течії національного відбору, НСТУ вирішила відмовитися від участі в Міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019", - йдеться в повідомленні.

"Суспільне" вважає за потрібне розпочати суспільний діалог у форматі ток-шоу, форумів і дискусій з участю провідних експертів сфери для формулювання позиції українського суспільства до цієї проблеми, а також вироблення пропозицій до проекту закону України, який міг би врегулювати ситуацію з співпрацею українських артистів з РФ.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України ініціював внесення змін в правила національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2019. Відзначимо, що від участі в конкурсі відмовилися Freedom-jazz, Kazka, Brunettes Shoot Blondes.