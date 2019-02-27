В Україні запускають другий етап медичної реформи

Ілюстративне фото (moz.gov.ua)

Другий етап запустять в рамках пілотного проекту в Полтавській області

Кабінет міністрів України схвалив запуск другого етапу медичної реформи у вигляді пілотного проекту в Полтавській області. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Зокрема, уряд прийняв рішення про запуск пілотного проекту в Полтавській області з 1 квітня по 31 грудня. У рамках експерименту договори про медобслуговування будуть укладатися в електронній формі. Також Національна служба здоров'я буде оплачувати медичні послуги амбулаторно-поліклінічної допомоги (в тому числі і на денному стаціонарі). Ставка буде розрахована окремо для кожної лікарні.

Базовий розмір ставки за надання медичної допомоги складе 1623 гривні. Також в залежності від тяжкості випадків та задіяних у лікуванні ресурсів будуть застосовуватися коефіцієнти.

Фото: постанова Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що уряд визначився з датою запуску електронного рецепта в Україні. Передбачається, що електронний рецепт запрацює з квітня 2019 року.

Крім того, на сьогоднішньому засіданні Кабмін прийняв Стратегію розвитку медичної освіти.