ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії

Фото: місце падіння літака (twitter.com/ANI)

Одного пілота взяли в полон

У повітряному просторі Пакистану збили два літаки Військово-повітряних сил (ВПС) Індії. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter офіційного представника пакистанських Збройних сил Асіф Гафур.

Він повідомив, що літаки впали: один - на території невизнаної держави Азад Кашмір, другий - на підконтрольній Індії частині регіону. Одного пілота взяли в полон.

У свою чергу, МЗС Пакистану заявив, що ВПС Індії завдали ударів по "невоєнних цілях".

"Ми не бажаємо подальшої ескалації, але повністю готові до цього", - йдеться в повідомленні міністерства.

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.

Нагадаємо, напередодні в Кашмірі терористи атакували колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Відповідальність за напад взяла терористичне угрупування "Джаиш-е-Мухаммад". Організація виступає за відділення Кашміру від Індії; визнана терористичною в Індії, Пакистані та низці інших країн.