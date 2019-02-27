Конгрес США опублікував текст законопроекту про санкції проти РФ

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Під санкції потраплять російські фінансові інститути, російські політики та олігархи

У Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Про це повідомляється на сайті відомства.

Про цей законопроект повідомляли ще 13 лютого. Автори пропонують ввести заборону на операції з новим суверенним боргом РФ (випущених Мінфіном, ЦБ, Фондом національного добробуту, будь-яким фінансовим інститутом від імені РФ) дюрацією більше 14 днів. Дія заборони повинна початися через 90 днів після набрання чинності закону.

Під санкції потраплять російські фінансові інститути, які, за оцінкою президента США, тим або іншим способом підтримували втручання російського уряду у вибори в інших країнах. У відповідь на агресію РФ в Україні сенатори пропонують, серед іншого, ввести обмежувальні заходи проти кораблебудівного сектора РФ.

Також сенатори вважають за потрібне запровадити санкції, спрямовані на інвестиції в російські СПГ-проекти за межами РФ. Під заборону потрапляють вкладення в такі проекти вартістю від 1 млн доларів (або від 5 млн доларів сумарно протягом 12 місяців). Згадки проекту "Північний потік 2" у цьому законопроекті немає.

Через півроку після вступу закону в силу повинні бути введені санкції щодо російських "політичних фігур, олігархів та інших осіб, які сприяють незаконним і корупційним діям, прямо або побічно, від особи президента Володимира Путіна". Сенатори також пропонують виключити можливість виходу США з НАТО без схвалення Сенату.

Нагадаємо, в лютому учасники комітету Палати представників Конгресу США з фінансових питань опублікували меморандум, в якому зазначається неефективність санкцій США стосовно Росії.

Додамо, 12 лютого стало відомо, що Європейський союз і США працюють над новими санкціями щодо Росії у відповідь на затримання українських моряків.