Індія привела армію в повну боєготовність

Фото: армія Індії (GettyImages)

Індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності уздовж лінії контролю в Кашмірі

В Індії заявили, що привели в повну готовність армію і прикордонників у зв'язку з ескалацією напруженості у відносинах з Пакистаном після збиття літаків. Про це повідомляє The Times of India.

Як наголошується, індійські військові та прикордонники перебувають у бойовій готовності як уздовж лінії контролю в Кашмірі, так і на кордоні Пакистану та Індії поза Кашміру.

"Армія і прикордонні війська перебувають у стані повної бойової готовності на кордоні після того, як сусідня країна (Пакистан, - ред.) порушила повітряний простір, а також після нічного обстрілу пакистанськими військовими лінії контролю, які велися по районах з цивільним населенням", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні ВПС Пакистану збили два військових літаки Індії. У відповідь Індія збила пакистанський винищувач F-16, який порушив повітряний простір Індії. Після цього сторони відмовилися підверджувати інформацію про своїх збитих трьох літаків. Зазначимо, РБК-Україна опублікувало відео з місця двох авіаударів.

Також в Пакистані повідомили, що затримали двох пілотів збитого літака ВПС Індії. У відповідь, влада Індії заявила, що знає про місцезнаходження всіх своїх військових льотчиків.

РБК-Україна, писало, що після авіаударів Індія і Пакистан закрили повітряний простір.

Додамо, конфлікт Індії і Пакистану стався через атаки в Кашмірі терористів на колону Центральних резервних сил поліції, в результаті чого загинули десятки індійських військових. Після цього прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді пригрозив владі Пакистану "рішучою відповіддю" на теракт в Кашмірі, в результаті якого загинули 44 військовослужбовців.