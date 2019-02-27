Підсумки дня: 27 лютого

•Національна суспільна телерадіокомпанія України відмовилася від участі в міжнародному пісенному конкурсі Євробачення-2019

•Скачування Конституційним судом статті про незаконне збагачення тягне за собою зовнішньополітичні ризики, що в першу чергу стосуються безвізового режиму з ЄС

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•У Конгресі США опублікували новий законопроект, що передбачає введення додаткових санкцій проти Росії. Під санкції потраплять російські фінансові інститути, російські політики та олігархи.

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•Лідери США і КНДР зустрілися в Ханої. "Прекрасні зустрічі і вечеря сьогодні ввечері у В'єтнамі з Кім Чен Ином з Північної Кореї. Дуже хороший діалог. Завтра продовжимо!", - написав у Twitter президент США Дональд Трамп

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